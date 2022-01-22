I ME CE’den Yeni Sergi

Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu tarafından yürütülen, ortak amaca hizmet etme usulü “imece”nin sanat alanında nasıl deneyimleneceğini sorgulayan sanat oluşumu I ME CE, bu sefer de Barın Han’ın ev sahipliğinde 26 Aralık 2021 itibariyle bir kez daha atölye çalışmalarına başladı.

Sanatçının fikir sürecinden, eserin son formuna kadar tüm dönüşümünün kaydının tutulduğu ve izleyiciyle paylaşıldığı bu süreç, 21 Ocak'ta ziyaretçilere tamamen açık hale geldi. Seramik, video, enstalasyon, edebiyat, dans ve müzik gibi birçok farklı disiplinden üreticiyi bir araya getiren bir aylık bu atölye süreci, çıktıların yanı sıra üretim süresince kaydı tutulan arşivle beraber sergilenecek.

Açık çağrı ve davet yoluyla atölye çalışmasına dahil olan sanatçılar, çalışmalarında üç temel fikirden yola çıkıyor: “Barın Han’ın mekânsal özellikleri, tarihi ve çevresi”, “Barın Yazı ve Cilt Atölyesi’nin kurucusu merhum Hattat Emin Barın’ın icraatları” ile “Bir aylık üretim sürecinde gerçekleşen kişiler arası ve mekanla olan etkileşimler.”

Bir aylık süreç boyunca izleyiciye ve katılımcılar arası etkileşime açık atölye metodunu benimseyen I ME CE, iş birliği içinde bir sergi açılış hazırlığını teşvik ediyor. Süreç boyunca ortaya çıkan eserler, açılış gününe kadar tamamlanmak zorunluluğunu taşımıyor. Kimi eserler, sergi açılışından itibaren 29 Ocak tarihine kadar soyuttan somuta dönüşüm sürecine devam edecek. Mekansal değişimi ön plana alan bu projede, yeni katılımcılar da atölye süresi boyunca sürece dahil olabilecek.

I ME CE 2.0, 29 Ocak tarihine kadar 12.00 - 19.00 saatleri arasında Barın Han’da ziyarete açık olacak.