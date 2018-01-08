İBB Kültür AŞ'de Kaptaner görevi devraldı

08 Ocak 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ. Genel Müdürü olarak atanan Kemal Kaptaner, İBB Kültür AŞ'nin Topkapı'daki genel müdürlük binasında gerçekleşen törenle görevini teslim aldı.

Törende uzun yıllar kültür ve sanatla ilgilendiğini söyleyen Kaptaner, yeni görevinden dolayı duyduğu heyecanı dile getirerek, "32 yıllık meraklı bir İstanbullu ve 30 yıllık iflah olmaz bir kültür-sanat takipçisi olarak böyle bir göreve getirilmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sayın Rıdvan Duran, görevi süresince her türlü eksiklik ve aksaklığın üstesinden gelmiştir. Burada bana, soyadımdan da anlaşılacağı üzere, sadece kaptanlık yapmak düşüyor. Kültür AŞ'de 11 müdür bulunuyormuş. Onlarla da profesyonel bir takıma yakışır şekilde hareket edeceğimize inanıyorum" dedi.

"Güçümüzü birleştirerek İstanbul'un kültür-sanat hayatına olumlu katkılar sağlayacağız"

Görevini devreden ve İBB Kültür Daire Başkanlığı'na getirilen Rıdvan Duran ise görevi İstanbul sevdalısı bir insana ve aynı zamanda çok eski bir arkadaşına devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Duran, İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Kültür AŞ'nin iki kardeş kurum olarak bundan sonra çok daha yakın çalışıp, güçlerini birleştirerek İstanbul'un kültür-sanat hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birlikte mesai yaptığım arkadaşlarımı hiçbir zaman geçmişte bırakamadım. Kültür AŞ'de görev yaptığım süre boyunca Anadolu Ajansı'nda birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan fikir ve destek aldım. Aynı şekilde sizlerle de irtibatımızın devam edeceğini umuyorum. Danışmak ve fikirlerinize başvurmak için sizleri aramaya devam edeceğim."

Kaynak: AA