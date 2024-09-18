İBB Şehir Tiyatroları 2024-2025 repertuvarı açıklandı: Sezonun ana teması 'barış'

Yeni sezon için insana değer katacak oyunlar hazırladıklarını dile getiren İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever "Maalesef içeride çok yaralıyız. Hepimizin şifaya ihtiyacı var. Bu noktadan hareketle önümüzdeki sezon, insanın önce kendisiyle diğer insanlarla çevresiyle hayatla hayvanla ağaçla ve toprakla iletişimine odaklandık" dedi.

Yaşar Kemal'den Haldun Taner'e geniş yazar yelpazesi

İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon repertuvarında Yiğit Sertdemir'in uyarladığı Yaşar Kemal'in 'Ağrı Dağı Efsanesi', Haldun Taner'in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', Alp Tuğhan Taş'ın yazıp, yönettiği 'İkinci Perdenin Başı', Turan Oflazoğlu'nun yazdığı 'Deli İbrahim', Tarık Akan'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 'Anne Kafamda Bit Var', Bilgesu Erenus'un yazdığı 'Misafir', Macit Koper'in yazdığı 'Geçmişin Gölgesi', Nazım Hikmet'in yazıp, Ümran İnceoğlu'nun uyarladığı 'Sevdalı Bulut' oyunları izleyiciyle buluşacak.

Repertuvarda ayrıca Morgan Llyod Malcolm'un yazdığı, Hasret Güneş'in çevirdiği 'Emilia', Bertrolt Brecht'in yazdığı Yücel Erten'in çevirdiği 'Üç Kuruşluk Opera', Zinnie Harris'in yazdığı, Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Murat Daltaban'ın yönettiği 'Macbeth (Bir Düzeltme)', Ferenc Molnar'ın yazdığı, Tarık Demirkan'ın çevirdiği, Serra Canbay'ın uyarladığı 'Pal Sokağı Çocukları', Lucy Kirkwood'un yazdığı, Özden Gököz'ün çevirdiği ve Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği 'Gök Kubbe', Mihail Bulgakov'un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz'ın çevirdiği Onur Demircan'ın yönettiği 'Köpek Kalbi', Torben Betts'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği ve Nihat Alpteki'nin yönettiği 'Yenilmez', Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in yazdığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği ve Larzen Pamir'in yönettiği 'Yoldan Çıkan Oyun', Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı, Kemal Bekata'nın çevirdiği, Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği 'Yaşlı Bayanın Ziyareti', Johnna Adams'ın yazdığı, Beliz Coşar'ın çevirdiği ve Ersin Umulu'nun yönettiği 'Gidion'un Düğümü' yer alacak.