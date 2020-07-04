İDSO, ilk açıkhava konserini gerçekleştirdi

04 Temmuz 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ile pandemi süreci sonrası normalleşmeye katkı kapsamında gerçekleşen İDSO Konseri, pandemi tedbirlerine uyularak 2 Temmuz 2020 Perşembe akşamı İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası; şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde Başkemancılığını Özgecan Günöz’ün yaptığı Açıkhava Konseri’nde J. S. Bach’ın 3. Orkestra Süiti’nden ‘AİR’ bölümünü ve 1. Orkestra Süiti’ni icra etti.



Normalleşmeye katkı kapsamında gerçekleştirilecek bir sonraki Açıkhava Konseri 17 Temmuz 2020 Cuma akşamı Beyoğlu Belediyesi Talimhane Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. İDSO, müzikseverler için bu sefer bir oda müziği konseri programı hazırlayacak.