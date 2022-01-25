İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL

Eczacıbaşı Topluluğu, gençlerin hayata katılımına ve sanatla buluşmasına yönelik geliştirdiği yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Topluluk desteği ile 2022’de 50. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak.

Eczacıbaşı Topluluğu, bu desteği ile kurucu sponsoru olduğu İKSV’nin bu yıl düzenleyeceği 50. yıl özel etkinliklerinde, İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve ve Salon İKSV’de öğrencilerin unutamayacakları deneyimler yaşamalarına vesile olacak.

“Gençlerin hayata katılımını önemsiyoruz”

Gençlerin sesine kulak vererek böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kültür-sanatın insanların hayatındaki dönüştürücü gücünden hareketle, öğrenciler için 75. yılımızda Kültür Sanat Kart projemizi başlatmıştık. Gençlerimizi dinlemeye devam ediyor ve 80. yılımızda bu projeyi daha da büyüterek Eczacıbaşı Genç Bilet Projemizi başlatıyoruz. Eczacıbaşı’nda gençlerin yeri hep ayrı olmaya devam edecek” dedi.

Yapılan araştırmaların, Türkiye’de gençlerin umutsuzluğunu ve hayata karışmakta yaşadıkları sıkıntıları ortaya koyduğunu belirten Eczacıbaşı, “Topluluk olarak gençlerin neler yaşadığını anlamaya çalışıyor ve onları dinliyoruz. Gençlerin kültür-sanat etkinliklerine daha kolay erişebilmesiyle bir sanat dalının onların hayatında yeni bir pencere açmasını, ilham vermesini diliyoruz. Bu nedenle İKSV’nin tüm etkinliklerinde 2022 boyunca öğrenci biletlerinin 10 TL olması için destek verdik. İnanıyoruz ki sanat ile gençlerimizin hayal dünyalarında yeni olasılıklar ve idealler belirecek, başarmaya olan inançları artacak” diye konuştu.