İl halk kütüphanelerinin çalışma süresi uzatıldı

22 Ekim 2017

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul ve İzmir İl Halk Kütüphanelerinin de arasında olduğu 24 kütüphanede saat 08.30-22.00 arası hizmet verilmesine karar verdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşların daha fazla yararlanabilmeleri için kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasını öngören pilot uygulama geçtiğimiz günlerde başlatıldı ve 24 kütüphanenin çalışma saatleri uzatıldı. Uygulamaya göre, İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Düzce İl Halk Kütüphanesi, Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, Batman İl Halk Kütüphanesi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi ile Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi her gün 08.30'dan 22.00'ye kadar hizmet verecek kütüphanelerden bazıları"

Açıklamada, uygulamanın yıl sonuna kadar kademeli olarak bütün il halk kütüphaneleri ve şartları uygun olan ilçe halk kütüphanelerinde hayata geçirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA