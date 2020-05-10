İlber Ortaylı, İstanbul tarihindeki salgınları anlattı

10 Mayıs 2020

Türkiye’nin hazır giyimdeki en köklü markalarından BİSSE, Instagram hesabı üzerinden #bissenle etiketiyle başlattığı ve haftada 2 kez kültür – sanat, müzik, gastronomi ve cemiyet dünyasından başarılı isimlerle gerçekleştirilen canlı yayınlarına Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı.

Biz Bize Sohbetler’in moderatörlüğünü gerçekleştiren ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sohbetinde Ortaylı gündeme uygun olarak karantina sürecinde evde kalmanın önemine dikkat çekerken, İstanbul tarihindeki salgınlardan bahsederek, bu salgınlarla ile nasıl mücadele edildiğini sebep olduğu sonuçların değerlendirmelerini yaptı. İzleyicilere ansiklopedi ve çok sayıda sözlük okumaları önerisinde bulundu. Yayını izleyen binlerce takipçi tarafından çokça sorulan kitap önerisine Ortaylı’nın cevabı kendisinin şuan okuduğu yazar ve tarihçi Bernard Lewis’in, “Yanlış Giden Ne Oldu” kitabını oldu.