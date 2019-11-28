İlk kitap basımının hikayesi: Gutenberg'in Çırağı

28 Kasım 2019

Christie'nin tarihsel gerçekliklere sıkı sıkıya bağlı kalarak kurguladığı romanı, devrimin tam merkezinde, bir ortaçağ kasabası olan Mainz'de geçiyor.

Romandaki karakterler her an sayfalardan fırlayacakmış hissi verirken, kitabın kahramanları olan Peter Schoeffer ve Johann Gutenberg, kilisenin bütün baskılarına rağmen dünya tarihini değiştirecek bu şeyi gerçekleştirmenin mücadelesini veriyor.

Gutenberg'in Çırağı romanının baş kahramanı Peter Schoeffer daha sonraları dünyanın ilk büyük yayıncılarından biri olurken, bugün dünyanın en prestijli kitap etkinliği olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı'nın da temellerini atıyor.

"Tutku, yoldaşlık, ihanet ve kültürel dönüşüm hakkında ilham verici bir hikâye… Harikulâde." -Booklist

"Christie bu romanla bizlere inişli çıkışlı, fevri ve egoist Gutenberg'in güçlü bir portresini sunuyor" -Sunday Times

"Denebilir ki Christie'nin bu romanı, yeniden canlandırılması düşlenen teknolojik devrime ve aynı zamanda baskı kültürüne dair unutulması güç, zarif bir övgü niteliğinde..." -Washington Post

"Usta işi bir başlangıç" -Kirkus Reviews