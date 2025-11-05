Institut français Çeviri Ödülleri sahiplerini buldu

Institut français Türkiye tarafından beşinci kez düzenlenen Çeviri Ödülleri Töreni, 4 Kasım’da İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Institut français Türkiye Genel Müdürü Gilles Roulland ev sahipliği yaptı.

Bu yılın Genel Edebiyat Ödülü, Jean-Baptiste Del Amo’nun Adamın Oğlu adlı romanını Can Yayınları etiketiyle Türkçeye kazandıran Canan Özatalay’a verildi.

Çocuk Edebiyatı Ödülü ise Jean-Charles Berthier’nin Şut ve Gol! adlı eserini Günışığı Kitaplığı için çeviren Azade Aslan’ın oldu.

Fransız edebiyatının usta çevirmenlerinden İsmail Yerguz, uzun yıllardır sürdürdüğü çeviri çalışmaları nedeniyle Institut français Çeviri Onur Ödülü’ne layık görüldü. Yerguz, 300’e yakın çevirisiyle klasik, modern ve çağdaş Fransız yazarlarını Türk okurlarla buluşturdu.

Jüri başkanlığını İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Nedret Öztokat Kılıçeri’nin yaptığı kurul, romanların dilsel doğruluk, üslup uyumu ve yaratıcı çeviri becerileri açısından titiz bir karşılaştırmalı okuma gerçekleştirdi.

Çeviri Teşvik Ödülü bu yıl verilmedi

Bu yıl Çeviri Teşvik Ödülü kriterlerini karşılayan bir eser bulunamadı. Jüri, genç çevirmenlerin nitelikli editörlük desteği almasının önemine dikkat çekerek gelecek yıllarda daha güçlü başvurular beklediklerini açıkladı.