Iron Maiden’ın eski solisti Paul Di'Anno hayatını kaybetti

Iron Maiden'dan1981 yılında ayrılıp yerini Bruce Dickinson'a bırakan Paul Di'Anno, İngiltere'nin Salisbury kentindeki evinde hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyenin ölümü, ailesi adına plak şirketi Conquest Music tarafından yapılan açıklamayla doğrulandı.

Açıklamada, "Ailesi adına, Conquest Music olarak Paul Andrews’un, bilinen sahne adıyla Paul Di'Anno'nun vefatını üzülerek duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi. Paul Di'Anno'nun birkaç yıldır sağlık sorunları yaşadığı, bu nedenle tekerlekli sandalyeyle sahnede performans sergilemek zorunda kaldığı da kaydedildi.