İş Sanat, sezona İstanbul Ensemble ile veda edecek

İş Sanat, 21. kültür sanat sezonunu İstanbul Ensemble ile tamamlayacak.

Sezonun açılışına da imza atan, çoğunluğunu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu topluluk, sezonun kapanışını yine şef Serdar Yalçın yönetiminde yapacak.

Piyanist Kenan Tatlıcı'nın solist olarak yer aldığı konserde, "Mozart Piyano Konçertosu No. 21" ve "Eine Kleine Nacht Musik" (Küçük Bir Gece Müziği) eserlerinin yanı sıra, Serdar Yalçın'ın orkestra için düzenlediği Santuri Ethem Efendi'nin "Şehnaz Longa" eseri de seslendirilecek.

Konserin ilk gösterimi 31 Mayıs saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Konser aynı zamanda yıl boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalından da izlenebilecek.