İş Sanat, yeni sezona bugün ‘merhaba’ dedi

İş Sanat yeni sezonunu, Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in batonu altında, 60 kişiden oluşan kadrosuyla İstanbul Ensemble konseri ile açıyor.

21. sezonun açılış ve kapanış konserlerinde de yer alan İstanbul Ensemble topluluğunun çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşuyor. Geçtiğimiz sezon çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble, İş Sanat’ın çevrimiçi ‘Dayanışma ve Umut’ sezonunun sembolü haline gelmişti.

Bugün saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek konserin solisti ise ilk kez 2014’te İstanbullu seyirciyle buluşan Macar çellist István Várdai olacak.

Prix Montblanc’ta ‘dünyanın en umut veren müzisyeni’ ödülünün sahibi olan Várdai, ünlü çellist Jacqueline du Pré’nin enstrümanıyla Edward Elgar’ın çello konçertosunu seslendirecek. Gökmen’in repertuvarında ayrıca Gioacchino Rossini’nin ‘Hırsız Saksağan Uvertürü’ ve Ludwig van Beethoven’ın ‘Pastoral’ Senfonisi de yer alacak.

Konserin biletleri İş Kuleleri Salonu, Maximum Uniq Hall ana gişelerinin yanı sıra Biletix satış noktalarından temin edilebilir. İş Sanat’ın konser biletleri öğrencilere özel olarak 20 TL’den satılıyor.

Pandemi koşulları nedeniyle İş Sanat’ın konserleri yüzde 50 kapasiteyle satışa sunuluyor. İş Sanat’tan yapılan açıklamada konserlere katılacak izleyicilerin biletleriyle birlikte aşı kartlarını veya son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı.