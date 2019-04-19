Işık Şerifsoy: Öğrenme coşkusu yaşama yansır
İş dünyasında 30 yılı geride bırakan ve şimdilerde işletme koçluğu yapan Işık Şerifsoy, “Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat” söyleşilerinin bu defaki konuğu... (Nermin Sayın)
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