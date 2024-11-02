İstanbul Bienali ile iki yılda üç aşamalı bir sanat yolculuğu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding’in uzun süreli sponsorluk desteği ile düzenlenecek 18. İstanbul Bienali, 2025-2027 yılları arasında geniş bir zaman dilimine yayılacak. Bienalin küratörlüğünü, yenilikçi sanat programlarıyla tanınan Christine Tohme üstleniyor. Bu üç yıllık süreç, İstanbul Bienali’nin bugüne kadar uyguladığı formatlardan çok daha uzun soluklu ve katılımcı bir yapıya sahip olacak.

İlk aşama: Sergiler ve kamusal programlar (2025)

Bienalin ilk ayağı, 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu dönemde düzenlenecek sergiler ile kamusal programlar bienalin temel çerçevesini oluşturacak. Tohmé’nin küratöryel yaklaşımı doğrultusunda, sanatseverler ve geniş kitleler için araştırma ve sorgulama alanları açılacak. İlk aşamada gerçekleştirilecek programlar, iki yıl boyunca sürecek çalışmalara temel oluşturacak.

İkinci aşama: Akademik yapı ve yerel işbirlikleri (2026)

2026 yılı, bienalin daha derinlemesine bir araştırma ve eğitim alanı olarak gelişmesi adına önemli bir yıl olacak. Bu dönemde kalıcı bir akademik yapı kurulması hedefleniyor. Bu yapının, sanatsal araştırma ve öğrenim alanlarında kalıcı etkiler bırakacak bir platform haline gelmesi amaçlanıyor. Ayrıca, yerel sanat inisiyatifleriyle iş birliği içinde düzenlenecek dört farklı etkinliklerin de sanat dünyasına kazandırılması hedefleniyor.

Son aşama: Final sergiler ve buluşmalar (2027)

İstanbul Bienali’nin son aşaması ise 18 Eylül–14 Kasım 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu dönemde, önceki yıllarda yapılan araştırmalar ve işbirlikleri sonucunda ortaya çıkan projeler, sergiler, performanslar, yayınlar ve çeşitli etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak. Bienal, final programıyla sadece İstanbul’a değil, tüm uluslararası sanat dünyasına kalıcı izler bırakacak bir kapanış yapmayı planlıyor.