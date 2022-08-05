İstanbul Festivali, 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

23 Temmuz’da başlayan ve 14 Ağustos’a kadar sürecek olan İstanbul Festivali, 7’den 70’e herkesi kültür, sanat ve eğlencede buluşmaya davet ediyor. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da ilk kez düzenlenen İstanbul Festivali, her gün kapılarını 16.00’dan itibaren açıyor. Konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunan festival, bugüne kadar yarım milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

5 Ağustos’ta Volkan Konak konseriyle devam edecek festival programında; 6 Ağustos Rubato, Linet, 7 Ağustos Simge Sağın, Yaşar, 8 Ağustos Sefo, 9 Ağustos Yıldız Tilbe, 10 Ağustos Sertab Erener, 11 Ağustos Güneş, Murda, 12 Ağustos Gülşen, 13 Ağustos İstanbul Şarkı Yarışması, Şimdi 90’lar Gecesi ‘Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik’ yer alıyor. 14 Ağustos’taki kapanış gecesi ise sürpriz bir konserle gerçekleşecek.

23 gün sürecek

Festivale ilişkin bilgi veren Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi Kurumsal İletişim Direktörü Aybike Ercan Kabasakal, “Tam 23 gün sürecek olan İstanbul Festivali’nin 12 gününü geride bıraktık. Herkese ulaşabilen, kaliteli, hem değerli sanatçıları hem de ziyaretçilerimizi mutlu edecek bir festivali hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şu ana dek yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Katılımcı sayısıyla her geçen gün kendi rekorunu kıran bir festival oldu. Herkesin bir kahve fiyatıyla eğlenmeye, güzel, kaliteli ve keyifli vakit geçirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Festivali’nin, İstanbul’un simge etkinliği olarak markalaşmasını hedefliyoruz.” dedi.

100’ün üzerinde sanatçıyı İstanbullularla buluşturacak

Kültür, sanat, espor, gastronomi, eğitim ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede birlikte sunan festival; konserler, gösteri sahnesi, sanat alanları kapsamında 100’ün üzerinde sanatçıyı İstanbullularla buluşturmuş olacak. Ön cephesi 354 metrekare büyüklüğünde tamamen LED ekranlardan oluşan sahnenin ses ve ışık sistemiyle de müzik severleri etkilediğini belirten Kabasakal, “Konser alanımızı 100 bin kişilik kapasiteye göre planladık. Kenan Doğulu ile açılışını yaptığımız festivalimizde bugüne dek, Burak Yeter, An Epic Symphony & Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Selami Şahin, Anıl Piyancı, Ceza, Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna, Uğur Aslan, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Tepki, Melek Mosso yer aldı. Sahne alan her sanatçımız bu görkemli sahneden ve enerjisi yüksek seyirciden etkileniyor. Önümüzde birçok konser var.” diye konuştu.