İstanbul Festivali dünyaca ünlü isimle açılacak! Biletlerin satışı başlıyor
İstanbul Festivali, bu yıl İngiliz rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Central Cee'nin konseriyle kapılarını açacak.
İstanbul Festivali, bu yıl 1 Ağustos'ta İngiliz rap müziğinin öne çıkan isimlerinden Central Cee'nin konseriyle başlayacak.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre festival, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.
Festival Park Yenikapı'da 16 gün sürecek
İstanbul Festivali kapsamında müzikseverleri konserlerin yanı sıra farklı etkinlikler de bekliyor. Festival alanında sahne gösterileri, espor etkinlikleri, 3x3 basketbol organizasyonları, marka deneyim alanları, çocuklara yönelik aktiviteler ve gastronomi alanları yer alacak.
Festivalin açılış konserinde sahne alacak Central Cee'nin konser biletleri ise yarın satışa sunulacak.