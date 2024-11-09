İstanbul Hava Müzesi 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nde Atatürk fotoğrafları sergisinin ziyarete açıldığı ve müze girişlerinin 10 Kasım'da tüm ziyaretçiler için ücretsiz olduğu belirtildi.