İstanbul Modern ve Rahmi M. Koç Müzesi, bayramda ziyarete açık

İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan bir seçkinin yer aldığı 'Yüzen Adalar', Ozan Sağdıç'ın 'Fotoğrafçının Tanıklığı' ile güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan 'Zamansız Meraklar' sergileri de ziyarete açık olacak. Eliasson'un seçkisinde ise su, ışık, renk, algı ve çevre temaları üzerine yoğunlaşan 40'a yakın yapıt yer alıyor.

İstanbul Modern'in ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişindeki 'Renzo Piano: Yerin Ruhu' sergisi ise yeni müze binasının yapım hikayesini aktarıyor.

İstanbul Modern, pazartesi günleri ile bayramın birinci günü hariç diğer günler ziyarete açık olacak.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde 16 binden fazla obje sergileniyor

Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin geniş koleksiyonundaki objeler ile zamanda yolculuğa çıkacak ve nostaljik tekne turları yapabilecek. Müze, 16 binin üzerinde objeden oluşan geniş koleksiyonu ile her yaş grubuna hitap ediyor. Ziyaretçilerine yeni ve farklı keşifler yapma fırsatı sunan müzede ayrıca bilimsel aletler, makineler ve iletişim araçları da görülebilecek.