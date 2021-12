Türkiye’nin ilk özel müzesini 2001 yılında faaliyete geçiren Giz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Can Elgiz, sanat insanı yönüyle DÜNYA Kitap’ın Aralık ayı konuğu oldu. Maslak’taki Elgiz Müzesi’nde daha çok genç sanatçıları ve tanınmayan yetenekleri öne çıkaran çalışmalara imza atan Can Elgiz ve ekibi, yanı sıra Teras Sergileri, süreli ve süresiz etkinliklerle sanata güçlü destek sunuyor. DÜNYA Kitap okurunu, sanat kentleri olarak öne çıkan Paris’ten New York’a, Londra’dan Venedik’e, Bilbao’ya Lizbon’a uzanan bir yolculuğa çıkaran Can Elgiz, “İstanbul’un hepsinden öte müthiş bir tarihi ve Doğu ile Batı’yı birleştirici yönü bulunuyor. İstanbul, sanat turizmi için çok önemli bir merkez olabilir” diyor. Can Elgiz, Kapalıçarşı’da gerçekleştirdiği 300 yıllık han restorasyonundan da bahsediyor söyleşisinde. Türkiye’nin önemli koleksiyonerleri arasında yer alan Can Elgiz, son dönemde ‘koleksiyon takası’ yöntemiyle sanatsal aktivitelere imza attıklarını söylerken, “Önümüzdeki Mart ayında Lucien Arkas’a ait Arkas Koleksiyonu’nu İzmir’den İstanbul’a getireceğiz. Bizim de koleksiyonumuz İzmir’de sergilenecek. Arkas’a ait koleksiyon sanatseverlerle İstanbul’da buluşacak, çok mutluyuz” diyor.

DÜNYA Kitap’ın Aralık sayısından…

Osman Arolat DÜNYA Kitap’taki köşesinde, 68 kuşağının önderlerinden Harun Karadeniz’in son kitabı MAY Yayınları tarafından yayımlanan Yaşamımdan Acı Dilimler’i yazı konusu yapıyor.

DÜNYA Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, Ne Okumalı köşesinde iki yeni kitap hakkında yazarken, aynı zamanda Türkiye sinemasının üzerinde en çok konuşulan filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’dan, ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov’a, yazarın filme esin kaynağı kitabın da içinde olduğu eserlerine uzanıyor. Ceylan, Tezmaksan’ın 40’ıncı kuruluş yıldönümü için düzenlenen buluşmada edindiği Yalçın Paslı imzasını taşıyan Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz ve Torna ile Şekillenen Hayatlar 2 kitaplarını yorumluyor. Ceres Yayınları tarafından yayımlanan Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz adlı kitapta, Perihan İnci’den, Elif Çoban’a, Fatma Bayraktar’dan, Hülya Gedik’e, Sevda Yılmaz Kayhan’a, Zeynep Erkunt Armağan’a, Türkiye iş yaşamına değer katan sanayicilerin portrelerine yer veriliyor.

Hakan Güldağ, bu ayki yazısını Doğan Kitap’tan çıkan Aylin Gezgüç’ün Dünyayı Ben mi Kurtaracağım kitabına ayırmış. Ekonomi Kitaplığı köşesinde Güldağ’ın sorularını yanıtlayan Aylin Gezgüç, kitabına ilişkin, “Farkındalıktan başlayan ve sürdürülebilir bir geleceği getirecek çözüm için atılacak adımlara ışık tutan bir sosyal etki pusulası doğdu” diyor.

Mustafa Kemal Çolak, Bir Kitap Bir Yazar köşesinde bu ay Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Bir Gençlik Lideri’nin Anıları kitabına ilişkin yazıyor. Kitap, DÜNYA Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın 1959-1974 yılları arasındaki dönemi kapsayan anıları ve Ant Dergisi yazılarına dayanıyor, Arolat’ın yaşamından kesitlerle Türkiye’nin 68’ine ve 78’ine ışık tutuyor.

DÜNYA Kitap’ın Raflarda Yepyeni köşesinde, yurt içinde ve özellikle Almanya’da yıllarca profesyonel yöneticilik yapan Adnan Nur Baykal’ın yeni kitabına yer veriliyor. Adını, Siz Olsaydınız Nasıl Karar Verirdiniz olarak koyduğu kitabında Baykal, Vehbi Koç’tan, Sakıp Sabancı’ya, Hüsnü Özyeğin’den, Can Kıraç’a, Ayşen Zamanpur’a, Vitali Hakko’ya, Kemal Dedeman’a uzanan iş insanlarının anılarından yararlanıyor.

Faruk Şüyün, Kopuk kopuk köşesinde geçen ay kaybettiğimiz şair Sezai Karakoç’u uğurlarken, üç yıl önce aramızdan ayrılan şair-yazar Refik Durbaş’ı da duygu dolu satırlarla anıyor.