İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yılı: Bakan Ersoy’dan birlik ve bağımsızlık mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında Ankara’da düzenlenen programa katıldı. Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Ersoy, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve direniş ruhunu en güçlü biçimde ifade eden eserlerden biri olduğunu belirtti.

Ersoy, 12 Mart 1921’de kabul edilen marşın, milletin ortak sesi haline geldiğini ifade ederek İstiklal Marşı’nın yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda bir bağımsızlık manifestosu olduğunu söyledi.

724 şiir arasından doğan destan

Bakan Ersoy konuşmasında, Kurtuluş Savaşı yıllarında Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen Millî Marş Yarışmasına toplam 724 şiirin katıldığını hatırlattı. Ancak ilk aşamada gönderilen eserlerin hiçbirinin Türk milletinin verdiği varoluş mücadelesini tam anlamıyla yansıtamadığını belirtti.

Bunun üzerine dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver, yarışmaya katılması için Mehmet Akif Ersoy’a özel bir davet mektubu gönderdi. Davetin ardından Akif’in Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda kaleme aldığı 10 kıtalık şiir, Meclis’te yapılan oturumda milletvekillerine okundu. Ersoy’un aktardığına göre, marş Meclis’te büyük bir duygusallıkla dinlendi ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Böylece İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de resmen kabul edilerek Türk milletinin ortak sesi haline geldi.

Bağımsızlık ruhunun güçlü sembolü

Bakan Ersoy, Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan İstiklal Marşı’nın Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini dünyaya ilan eden güçlü bir bağımsızlık manifestosu olduğunu vurguladı. Marşın, milletin en zor günlerinde verilen mücadelenin sesi ve bir dirilişin sembolü olduğunu ifade etti.

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmeler dikkate alındığında İstiklal Marşı’nın taşıdığı mesajın bugün de yol gösterici nitelikte olduğunu söyleyen Ersoy, marşın yalnızca geçmişi anlatan bir metin değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir değer olduğunu dile getirdi.

Kültürel miras gelecek nesillere aktarılacak

Konuşmasında kültür ve tarih bilincinin önemine de değinen Ersoy, milletlerin gücünün yalnızca sahip oldukları imkanlarla değil; köklü tarihleri, kültürleri ve değerleriyle ölçüldüğünü söyledi. Kültürün bir milletin hafızasını oluşturduğunu belirten Ersoy, tarihin ise bu hafızanın en güçlü tanığı olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihi ve kültürel mirası korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı en önemli görevlerden biri olarak gördüklerini belirten Ersoy, Türkiye’nin zengin medeniyet birikiminin bu toprakların en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin kahramanları anıldı

Bakan Ersoy konuşmasının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla andı.

İstiklal Marşı’nın Türk milletinin ebedî karakterinin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Ersoy, aynı ruh ve kararlılıkla yol almaya devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümünde milletin bağımsızlık ruhunun ve birlik iradesinin sonsuza kadar yaşayacağını sözlerine ekledi.