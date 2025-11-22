İtalyan müziğinin efsane ismi Ornella Vanoni 91 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan pop müziğinin en güçlü ve etkili seslerinden Ornella Vanoni, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlere göre Vanoni, Milano’daki evinde dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

22 Eylül 1934’te Milano’da doğan Vanoni, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Ancak asıl çıkışını 1961’de yayımladığı “Senza fine” ile yakalayarak İtalyan popunun simge isimlerinden biri haline geldi. “L’Appuntamento”, “Domani è un altro giorno” ve “Una Ragione di Più” gibi şarkılarla uluslararası başarı elde eden sanatçı, kendine özgü yorumuyla kuşaklar boyunca geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanat dünyasından çok sayıda taziye mesajı

Kızıl saçları, sahne duruşu ve benzersiz vokal tarzıyla ikonik bir figür kabul edilen Vanoni, İtalya’nın kültürel mirasında önemli bir yer edindi. Ölüm haberi ülkede büyük üzüntü yaratırken, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda taziye mesajı geldi.

Başbakan Giorgia Meloni, Vanoni’nin “İtalyan kültürüne yön veren eşsiz bir ses” olduğunu vurgulayarak başsağlığı diledi. Kültür Bakanı Alessandro Giuli, sanatçıyı “en özgün ve rafine yorumculardan biri” olarak tanımladı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise şehrin Vanoni’yi asla unutmayacağını ifade etti.