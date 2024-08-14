İzinsiz klip çeken Katy Perry'ye soruşturma

Katy Perry'nin 'Lifetimes' adlı şarkısının klibi, İspanya'daki İbiza ve Formentera adalarında çekildi. BBC'nin haberine göre, klibin, S'Espalmador adacığındaki koruma altındaki kumulda çekilmesi endişelere yol açtı.

Açıklamada, Perry'nin çekim yaptığı için değil, çekim için izin almaması sebebiyle konuya ilişkin ön soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Perry konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Formentera'daki S'Espalmador adacığında ikamet eden kimse bulunmuyor. Adacıktaki koruma altındaki kumulda, izin alındığı takdirde tüm çekimlere izin veriliyor.