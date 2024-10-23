İzmir Kültür Yolu Festivali 26 Ekim'de başlıyor

Dokuz gün sürecek festivalde, ücretsiz halk konserlerinin yanı sıra tiyatro, opera, çocuk etkinlikleri gibi bir çok disiplinden etkinlik de yer alacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, "Pablo Picasso sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluşacak. Yine, pop art sanatının öncülerinden Andy Warhol'un bir seçkisi, Türkiye'nin arkeoloji mirasını yapay zekayla buluşturan Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları: Anadolu başlıklı sergisi sanatseverlerle buluşacak" dedi.

Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler arasında 'Kurtuluş'tan Kuruluşa Cumhuriyet' konseri, 'Cumhuriyet'in Işığında Bir Bale Gösterisi', 'Cumhuriyet Dönemi Türk Resmine Bakış' söyleşisi, 'Son Akşam Yemeği' film gösterimi de yer alıyor.

Festival boyunca Gündoğdu Meydanı'nda ücretsiz halk konserlerinin düzenleneceğini belirten Selim Terzi, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel etkinlikler sahnelenecek. Devlet tiyatroları ile opera ve balemiz, Cumhuriyet Bayramı'na özel eserleri sahneleyecek. Akşam da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirli ve çevre illerden vatandaşların katılacağı Murat Boz konseriyle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali 10 Kasım'da sona erecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin özellikle şehirlerdeki turizm hareketliliğinin düştüğü dönemde şehrin ekonomisine can suyu olması hedefinin bulunduğunu aktaran Terzi, festival düzenlenen kentin hem ekonomik hem de sosyal yaşamına etkisi olduğunu dile getirdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2024 yılı takvimi, 2-10 Kasım'da yapılacak Antalya Kültür Yolu Festivali ile tamamlanacak.