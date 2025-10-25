İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki duraklarından biri olan İzmir, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren bir festival atmosferine büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, Türkiye’nin yedi bölgesinde ve yirmi şehirde devam eden büyük bir kültür projesinin parçası olarak dikkat çekiyor.

Tarihle modern sanatın buluşma noktası

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir, festival aracılığıyla hem köklü mirasını hem de modern sanat vizyonunu bir araya getiriyor. Üçüncü kez düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, kenti bir sanat merkezi hâline dönüştürüyor. Açılış töreni İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir’in kültürel kimliği

Açılışta konuşan Yazgı, İzmir’in hoşgörü, çok seslilik ve medeniyetler arası etkileşimin sembolü olduğunu hatırlatarak, Efes ve Bergama gibi UNESCO Dünya Mirası alanlarının bu kültürel zenginliği güçlendirdiğini söyledi. Festival programının da bu tarihsel mirastan ilham alarak şekillendiğini belirtti.

140 yıllık Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nın restorasyonla yeniden işlevlendirilmesi sonucu kurulan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, festivalin ana merkezi olarak öne çıkıyor. Alan, müzeleri, atölyeleri, açık hava sahneleri ve kültür alanlarıyla kentin sanat yaşamının yeni çekim merkezi hâline geldi.

Merkezin 2024 yılında düzenlediği 530 etkinlikte 655 bin ziyaretçiye ulaşması, İzmir’in kültür-sanatta yükselen rolünü gösteriyor. 2025’te ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

Sergiler sanatseverleri buluşturuyor

Açılış sonrasında birçok sergi ziyarete açıldı. “Bayrak ve Tarihin Tarifi” sergisi, ulusal kimlik ve tarihsel semboller üzerine kurgusuyla dikkat çekiyor.

“Hatırla! Kimsin?” sergisi izleyiciyi bilinçaltı yolculuğuna çıkarıyor. “Makedonya’da Türk İzleri” sergisi arşivsel belge ve fotoğraflarla tarihsel bağları görünür kılıyor.

“Hâlâ Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergileri Filistinli sanatçıların direniş ve kimlik temasını çağdaş sanat diliyle anlatıyor.

Alsancak Gar'ı sanat sahnesine dönüştü

Tarihi Alsancak Garı da festivalin önemli duraklarından biri oldu. Peron 1’de açılan “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya” sergisi 19. yüzyıl Paris’inin Bohem ruhunu İzmir’e taşıdı.

Festival süresince konserler, tiyatro gösterileri, gastronomi etkinlikleri, söyleşiler ve çocuk atölyeleri düzenlenecek. İzmir, sokaklardan müzelere uzanan geniş bir yelpazede kültürle buluşacak.