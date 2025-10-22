İzmir Kültür Yolu Festivali başlıyor: Ege’nin kalbi sanatla atacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin büyüsü Ege’nin incisi İzmir’de yeniden hayat buluyor. 64 durak 600’ye yakın etkinlikle 9 gün boyunca kültürün sanatın ve coşkunun kalbi İzmir’de atıyor. Tarihin denizin ve sanatın iç içe geçtiği bu eşsiz şehir 25 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehirleri sanatla dönüştüren büyük bir kültürel hareket olduğunu belirtti.

Ersoy, “İzmir, sadece Ege’nin değil, Türkiye’nin kültür mozaiğidir. Bu topraklar Homeros’un dizelerinden Cumhuriyet’in ilk adımlarına kadar sanatın ve özgürlüğün simgesi olmuştur” dedi.

Festival süresince 64 farklı noktada konserler, tiyatrolar, sergiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi buluşmaları düzenlenecek.

İzmir, dokuz gün boyunca adeta bir açık hava müzesine dönüşecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda “Hatırla! Kimsin?”, “Bayrak ve Tarihin Tarifi” ve “Filistin Benim Vatanım” sergileri yer alırken, Tarihi Alsancak Tren Garı’nda “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya” sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Bergama Müzesi ve Çeşme Kalesi gibi mekanlarda düzenlenecek sergilerle İzmir, klasik ve çağdaş sanatın merkezi olacak.

Cumhuriyet coşkusu Gündoğdu Meydanı’ndan yükselecek

Cumhuriyet’in 102. yılı İzmir’de büyük bir sanat ve müzik şöleniyle kutlanacak.

29 Ekim akşamı Gündoğdu Meydanı’nda Haluk Levent sahne alacak. Hafta boyunca Tuğçe Kandemir, Buray, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Kubat ve Soner Sarıkabadayı gibi sanatçılar konser verecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi, “Cumhuriyet Bayramı Konseri” ile kutlamaları taçlandıracak.

Tiyatro, dans, atölye, sempozyum

Festival programında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin “Troya” ve “Carmina Burana” yapımları, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Fareler ve İnsanlar” oyunu yer alıyor.

“Zeybek ve Rebetiko Dans Gecesi” ve “Alaçatı Sokak Tiyatrosu” performanslarıyla kentin sokakları da sanatla dolacak.

Ayrıca “Ebru”, “Cam”, “Çini” atölyeleri, “Zeytinyağı Tadım Etkinliği” ve “Çeşme Denizcilik Tarihi Sempozyumu” Ege kültürünü farklı yönleriyle tanıtacak.

Küçük kaşifler için sanat ve eğlence

Festival, çocuklar için de renkli etkinliklerle dolu olacak. “Çocuk Köyü”, “Masal ve Kukla Şenliği” ve “Müzede Drama” gibi programlarla minikler hem öğrenecek hem eğlenecek.

Ege mutfağı festivalin lezzet durağında

İzmir’in geleneksel tatları, “Lezzet Noktaları” konseptiyle yeniden keşfedilecek. Şef Ramazan Bingöl öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Ege mutfağının coğrafi işaretli ürünleri ziyaretçilerle buluşacak.