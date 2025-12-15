James Cameron milyarderler kulübüne girdi: Servetini filmleriyle kazandı

Hollywood’un en büyük yönetmenlerinden James Cameron, sinema kariyerindeki rekor gişe başarılarıyla milyarderler kulübüne katıldı. Titanic ve Avatar serileriyle sinema tarihine geçen Cameron’un kişisel servetinin 1,1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Milyarderler kulübüne girdi

Forbes’un hesaplamalarına göre 71 yaşındaki yönetmen, 40 yılı aşan kariyeri boyunca imza attığı filmlerle küresel gişede yaklaşık 9 milyar dolar gelir elde etti. Bu server Cameron’u, George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson ve Tyler Perry gibi sınırlı sayıdaki milyarder yönetmen arasına taşıdı.

Film dışında geliri neredeyse yok

Cameron’un servetini farklı kılan en önemli unsur ise gelirinin neredeyse tamamını filmlerinden kazanmış olması. Hollywood dışı büyük ticari anlaşmaları bulunmayan yönetmen, maaşlar, kâr payları, lisans gelirleri ve yapım şirketi Lightstorm Entertainment’ın değerinden önemli kazanç sağladı.

Avatar, beklentileri yükseltti

Bu yıl vizyona girmesi beklenen Avatar: Ateş ve Kül filminin, Altın Küre Ödülleri’nde ana kategorilerde aday gösterilmemesi dikkat çekerken, film “Sinematik ve Gişe Başarısı” kategorisinde aday oldu. Henüz vizyona girmeden bu kategoriye alınması, beklentileri yükseltti. Yapımın 2 milyar doların üzerinde hasılat elde etmesi bekleniyor.

Forbes dergisi, Avatar: Ateş ve Kül’ün gişe beklentilerini karşılaması halinde Cameron’un bu filmden vergi ve kesintiler öncesi en az 200 milyon dolar kazanacağını öngörüyor.

Kamyon şoförlüğü yapmıştı

James Cameron’un başarı hikâyesi ise oldukça mütevazı bir başlangıca dayanıyor. Üniversiteyi bırakan Cameron, 20’li yaşlarının başında kamyon şoförlüğü yaptı ve haftada 175 dolar kazandığı bir yapım şirketinde yapım asistanı olarak çalıştı. İlk yönetmenlik deneyimi olan Piranha II filminde ise projeden erken ayrıldı ve vaat edilen ücretin yalnızca yarısını alabildi.

Asıl çıkışını 1984 yapımı Terminatör ile yakalayan Cameron, filmi yönetebilmek için senaryosunu sadece 1 dolara satmayı kabul etti. Düşük bütçeli yapım dünya genelinde 78 milyon dolar hasılat elde ederek hem Cameron’un hem de Arnold Schwarzenegger’in kariyerini başlattı.

Ardından Uzaylılar, Uçurum, Titanic ve Avatar serileriyle sinema tarihinin en büyük gişe başarılarına imza atan Cameron, bugün yalnızca filmleriyle milyarder olan ender isimlerden biri olarak gösteriliyor.