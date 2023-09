Jean-Baptiste Launay “Jisbar İstanbul’da” isimli sergisiyle İstanbul’a geliyor

Takip Et

Asıl adı Jean Baptiste Launay olan ünlü Fransız Pop-Art sanatçısı Jisbar, kasım ayında İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Klasik sanatın ünlü figürlerini kişiselleştirip modern pop-art sanatıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan Jisbar, “Kalyon Kültür Taş Konak’ta sergileyecek. Sanatçının deyimiyle; İstanbul’un ilham kaynağı olduğu toplam 20 eser ve 40 adet orijinal baskıdan oluşan sergi, 8 Kasım 2023- 14 Şubat 2024 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

“Her sanat eseri, şifresi çözülecek bir hikayedir”

Jean-Baptiste Launay, nam-ı diğer Jisbar 1989 yılında Fransa’da doğdu. Jisbar, sanat dünyasında Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500. yıldönümü anma töreninde sergilediği ve çok konuşulan performansıyla tanınıyor. Jisbar’ın yeniden yorumlayarak uzaya gönderdiği Mona Lisa’nın yeni bir versiyonu da bir buçuk saatten fazla bir süre boyunca dünyanın 33,4 km üzerinde asılı kalmasıyla uluslararası medyada ses getirdi. Jisbar sanatını yorumlarken, her sanat eserini şifresi çözülecek yeni bir hikâye olarak gördüğünü söylüyor ve bu hikâyeyi kelimeler, sloganlar, sayılar ve kodlarla zenginleştiriyor. Sanatçı, eserlerinde herkesi her ayrıntıya odaklanmaya ve kendi ipuçlarını, kendi mesajını ve tarihini bulmaya davet ediyor. Eserlerdeki bol miktardaki işaretler, izleyicinin resme her baktığında yeni unsur ve yorumlar bulduğu yeni açılar yaratıyor. Eserleri; San Francisco’dan Gold Coast’a, Taipei, Venedik ve Paris’ten Londra’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki galerilerde sergilenen Jisbar, özgün yaklaşımıyla birçok sanatçı ve markaya da ilham kaynağı oluyor.

“Kalbimi ve ruhumu paylaşmaya geldim” Kalyon Kültür’de “Jisbar İstanbul’da” isimli sergisiyle ilk kez yer alacak Jisbar duygularını dile getirirken “İstanbul, sergim için sadece bir arka plan değil; aynı zamanda bir ilham kaynağı, esin perisi oldu. Kendimi bu şehrin zengin tarihine ve hareketli sokaklarına kaptırdığımda, derin bir bağ hissettim. Farklı kültürlerin iç içe geçtiği, seslerin harmanlandığı ve buradaki renk paletinin sanatıma derinden etki ettiği bir ortamda buldum kendimi. Sergim, bu muhteşem şehre olan saygımın bir ifadesi, onun ruhuna olan bir övgü niteliğinde. İstanbul ile kalbimi ve ruhumu paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Umarım sanatım hem İstanbullularda hem de sergi ziyaretçilerinde yankı uyandırır” dedi.

Kalyon Kültür Direktörü Dr. Cem Bülent Ünal ise sergi ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Kalyon Kültür olarak kültürel üretimi belirli bir mekâna veya coğrafyaya bağlı kalmadan iş birlikleri geliştirerek desteklemek ve kültürlerarası etkileşimi artırma vizyonumuz ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu bakış açımız ile popüler kültürün bir ürünü olan pop-art sanat akımının dünyaca ünlü ismi Jisbar’ı Türk sanatseverlerle buluşturacağımız için çok mutluyuz. Sanatın farklı dallarında, tüm disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür’de bu sefer ‘Jisbar İstanbul’da’ sergimiz ile farklı disiplinler arasında kültür sanat dünyasının iletişim ve etkileşimini desteklemekten dolayı son derece memnunuz. Tüm sergilerimiz gibi ücretsiz olacak olan ‘Jisbar İstanbul’da