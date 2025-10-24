Jon Bon Jovi: Sahnelere veda edecektim ama...

63 yaşındaki Jon Bon Jovi, ses tellerindeki ciddi rahatsızlık nedeniyle 2022’de büyük bir ameliyat geçirdi. Yorgun düşen ses tellerinden birine implant yerleştirilerek güç kazandırılan sanatçı, uzun süren bir iyileşme sürecinin ardından tekrar sahneye çıkabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Sanatçı, sahnede olmanın kendisi için önemli olduğunu ancak sadece alkış için değil, “sanat ve neşe” için müzik yaptığını ifade etti. “Hayatımda başka şeyler de var. Bu, kim olduğum değil, yaptığım şey” dedi.

2026’da turneye hazırlanıyor

Günlük provalarla form tutmaya devam eden Bon Jovi, artık her gece iki buçuk saatlik bir performans sergileyebilecek seviyeye ulaştığını belirtti. Grup, 2026’da New York ve İngiltere’de gerçekleşecek yedi konserlik bir turne duyurusu yaptı.

Sanatçı daha önce, sesinin eski kalitesine ulaşamazsa turnelere çıkmayacağını söylemişti. “Kötü söyleyeceksem, yapmam. Grubun mirasını zedelemek istemem” diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.