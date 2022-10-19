Kadın şeflerden gastronomide “cam tavanı” yıkma çağrısı!

TAMER IŞITIR

İspanya merkezli Gastronomide Kadınlar Derneği (Mujeres En Gastronomia), sektördeki erkek ağırlığına dikkat çekerek eşitliği sağlama ve “cam tavanları” yıkmak için dayanışma çağrısı yaptı.

İspanya Büyükelçiliği Konutu’nda bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dernek Başkanı María José San Román’ın yanı sıra María Jiménez Latorre, Lorena Ríos ve María Eugenia Perramón, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 2018 yılı sonunda gastronominin farklı alanlarından bir grup kadın tarafından Alicante'de (İspanya) kurulan derneğin, sektörde çalışan kadınların rolünü savunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan María José San Román, faaliyetlerini Türk kadın şeflere tanıtmak ve onları kaynaşmaya ve kendi “Gastronomide Kadınlar” derneklerini kurmaya teşvik etmek için İstanbul’a geldiklerini söyledi.

“Kadınlar için beklenen bir devrim var”

Farklı uluslardan kadınlar arasında işbirliği ve dostluk bağları kurmanın ve aynı zamanda Türkiye'deki kadın yetenekleri daha görünür kılmanın önemine değinen San Román, “Gastronomi'nin sahne arkasında yer almış olan tüm kadınların dünya çapındaki görünürlüğünü arttırmak istiyoruz. Hedefimiz kadın yetenekleri desteklemek, onların bilgi birikimlerini tanıtmak ve bilimsel, akademik ve ticari alanlarda yeni projeleri teşvik etmek için ağ oluşturmanın yanında işbirliği ve sinerjiler için bir alan yaratmak” diye konuştu. Erkeklerin ve kadınların aynı görünürlüğe sahip olduğu, yeteneğin cinsiyetinin olmadığı bir ortamda, etiketler olmadan çalışmak istediklerini vurgulayan San Román, gastronomide kadınların kilit rol oynadığı ve hak ettikleri önemi elde ettikleri bir kültürü teşvik etmek istediklerini kaydetti. İspanya’daki Michelin yıldızlı 206 restoranda bile kadın aşçı sayısının sadece 19 olduğunu belirten San Román, bu rakamın yüzde 9,2’ye tekabül ettiğini aktardı, “Kadınlar için beklenen bir devrim var” dedi.

“Ortak sorunlar paylaştıkça küçülür”

Etkinlikte DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Türk şef Aylin Yazıcıoğlu ise Gastronomide Kadınlar Derneği’nin dikkat çektiği sorunla dünyanın pek çok yerinde ve hemen hemen her sektörde karşılaşıldığını dile getirdi. Bunun çözümünün ise kadınlar arası dayanışmayı yükseltmek olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “Üreticisinden tabağa gelene kadarki bütün işin içinde olanlar öncelikle kadınlar. Ben diyaloğu çok önemsiyorum. Çünkü herkes kendi köşesinde acı çekiyor oysa ortak sorunlar paylaştıkça küçülür. Bir başka önemsediğim nokta; özellikle genç kızlarımızı bizim dünyaya açıyor olmamız lazım. Bana gelip ‘Biz nasıl senin yaptıklarını yapabiliriz’ dedikleri zaman ben biliyorum aslında yapamayacaklarını. Çünkü benim elimde pasaport var dünyayı gezebileceğim. Onlarda yok. Bu gençler vize başvurusu yapacak paraları bile olmayan gençler aslına bakarsınız. Halbuki örneğin Paris’in o büyük pazarına gitmeleri, malzemeleri koklamaları, ortamı tecrübe etmeleri lazım” diye konuştu.