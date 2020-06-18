Kadının dünyası “bilgikadinda.com” yayın hayatına başladı

18 Haziran 2020

Yeşim Gök tarafından hayata geçirilen ve Medya Koçluğunu Yaşam Koçu Murat Çuhadar’ın yaptığı “bilgikadinda.com” web sitesi yayın hayatına başladı.

Web sitesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarıyla tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını sürecinde dahi, Türkiye’nin her yerinden, ‘durmak yok’ diyen rol model kadınlar bir araya geldi! Her zaman bilginin önemli olduğuna kesin vurgu yapan kahraman kadınlar güç birlikteliği yaptı. Birbirinden farklı alanlarda, konusunda uzman ve geniş vizyon sahibi kadınlardan oluşan kadrosuyla, sağlıktan güzelliğe, çocuktan psikolojiye, kültür-sanattan modaya kadar yaşamı dokumaya dair tüm konularda kaliteli içerikler bulabileceğiniz ve yaşam yolculuğunuzda ilham alabileceğiniz “bilgikadinda.com” web sitesi, bugün itibarıyla hayatınıza yeni bir artı değer katmaya başladı.

Yeşim Gök tarafından hayata geçirilen ve Medya Koçluğunu Türkiye’nin Yaşam Koçu Murat Çuhadar’ın yaptığı bu ulusal dijital platfom, birbirinden değerli uzmanların hem görsel aktarımları hem de kaleme aldıkları yazıları ile tüm merak edilenleri cevaplıyor.

Türkiye’nin bu alandaki ilk dijital medya grubu olarak alana hızlı ve iddialı bir giriş yapan “bilgikadinda.com” sizleri bilgilendirirken aynı zamanda yaşamınıza ayna tutmayı amaçlıyor.

İçeriklerimizde, siz de kendi hayatınızdan bulabileceğiniz esintilerin güçlü ve kahraman bir rüzgara dönüşmesini istiyorsanız, unutmayın ki: Bilgi kadında!"