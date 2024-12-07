Kahve tutkunlarına özel sözlük

Günay DEMİRBAĞ

Kahveye ait bir rehber niteliğindeki Maxwell Colonna-Dashwood’un Kahve Sözlüğü kahvenin bilinmeyen yönlerini de anlatıyor. Çizim ve fotoğraflarla desteklenen kapsamlı kitap hakkında merak edilenleri The Kitap Yayınları CEO’su İrem Bir'den ayrıntıları öğrendik.

"Kahve tutkularla dolu bir dünya"

The Kitap olarak Kahve Sözlüğü kitabını yayınlama ihtiyacını nasıl fark ettiniz?

Korkmaz işbirliğimizin ilk meyvesi, satış rekorları kıran Tuz Yağ Asit Isı, yemek yapmanın bilimini ve sanatını keşfetmek isteyenler için başucu kitabı oldu. Şimdi Yine Korkmaz işbirliği ile yayımlanan Kahve Sözlüğü, kahvenin büyülü dünyasını keşfetmek isteyenler için bir rehber. Bu kitapta Barista Şampiyonu Maxwell Colonna-Dashwood, eşsiz bir kahve keşfi yaratıyor! Kahve, yalnızca bir içecek değil; hikayeler, gelenekler ve tutku dolu bir dünya. Zaten Bu kitabı yayınlama fikri, kahveye duyulan bu büyük ilginin hem profesyonel hem de günlük yaşamda giderek artmasını gözlemlememizle doğdu. Kahve hakkında derinlemesine bilgi arayışında olan okuyucularımıza, keyifli ve erişilebilir bir rehber sunmanın tam zamanı olduğunu hissettik.

Kitap okuma ve kahve arasında neredeyse büyülü bir ilişki var. İkisi de bir mola, bir nefes alma anı sunuyor. Kitap okumak, zihinsel bir yolculuk yaparken dünyadan bir süreliğine kopmamızı sağlarken, kahve ise bu anı tamamlayan bir ritüel gibidir. Kahvenin o eşsiz kokusu ve sıcaklığı, bir hikayenin içine dalarken odaklanmayı ve rahatlamayı kolaylaştırıyor. Bir başka açıdan da kahve, kitap sohbetlerini veya tartışmalarını besleyen bir kültür yaratıyor. Kitap kulüpleri, edebi etkinlikler ya da bir arkadaşla kahve eşliğinde kitaplar üzerine yapılan sohbetler, bu ikilinin sosyal bir boyut kazandığını gösteriyor. Bu yüzden kitap okuma ve kahve, hem bireysel hem de toplumsal anlamda birbirini tamamlayan birer yaşam alışkanlığı.

Kolay anlaşılır içerik

Profesyonel kahve uzmanlarından günlük kahve severlere kadar herkese uygun mu?

Kesinlikle! Maxwell Colonna-Dashwood Kahve Sözlüğü’nü hazırlarken, her seviyeden okuyucunun kahveyle olan bağını güçlendirecek bir rehber yaratmayı amaçladı. Profesyonel kahve uzmanları için kavurma süreçlerinden demleme tekniklerine kadar derinlemesine bilgiler sunarken, günlük kahve severler için kahve türlerinden tariflere kadar ilgi çekici ve kolay anlaşılır içeriklere yer veriyor. Böylece hem uzmanlar hem de kahveye yeni adım atanlar için değerli bir kaynak oluştu.