Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Hakan Taşıyan sevenlerini korkuttu

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’ın kalp krizi geçirdiği ve sağlık durumunun ağır olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama, sanatçının menajeri tarafından yapıldı.

Sanatçının menajeri Hüseyin Canayaz, NTV''ye yaptığı açıklamada "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, kontrol amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" ifadesini kullandı.

Sağlık kurulu oluşturuldu

Daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçiren Taşıyan’a uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda hekimler tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı, bu kapsamda olası müdahalelerin belirlenmesi için bir sağlık kurulu oluşturulduğu iddia edilmişti.

Hakan Taşıyan kimdir?

1973 yılında Ankara’da doğan Hakan Taşıyan, müziğe çocuk yaşlarda bağlama çalarak başladı. Askerlik döneminde komutanlarının desteğiyle ilk albümünü çıkaran Taşıyan, Sıla Müzik etiketiyle yayımlanan “Hesabım Bitmedi” albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım attı.

1997 yılında yayımladığı “Sensiz İki Gün” albümüyle geniş kitlelerce tanınan Taşıyan, ardından “Gözün Sevem” adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Başarılı sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da yer aldı; 1998’de kendi adını taşıyan dizide, 2001 yılında ise “Güz Gülleri” dizisinde başrol oynadı.