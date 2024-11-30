‘Kalpleri Isıtan Bir Dünya’ temalı mobil fotoğraf sergisi İstanbul’a geliyor

Zühre KURT

Dünyanın en büyük mobil fotoğraf sergilerinden biri olan Huawei XMAGE sergisi fotoğrafçı Attila Durak küratörlüğünde “Kalpleri Isıtan Bir Dünya” teması etrafında fotoğraf meraklıları için hazırlanıyor. Bugün ve yarın (1 Aralık) İstanbul’da görülebilecek sergi, kültürel mirası ve insan hikayelerini fotoğraf aracılığıyla bir araya getiriyor.

Huawei’nin mobil fotoğrafçılık alanındaki 12 yıllık yolculuğunu gözler önüne serecek olan sergideki seçkiler, katılımcılara teknolojinin sanatla nasıl harmanlandığını da gösteriyor olacak. Serginin küratörü Attila Durak teknoloji ve sanatın iç içer geçmesi hakkında şunları söyledi: “Andy Warhol’un ifade ettiği “Herkes bir gün on beş dakikalığına ünlü olacaktır” sözü, benim için 21. yüzyılın en eşitlikçi söylemlerinden biridir. Teknoloji Çağı’nın ilerleyen dönemlerinde büyük bir sıçrama gösteren dijital teknolojiler sayesinde fotoğraflar, bireylerin algılama, anlamlandırma, ilişkilendirme ve kaydetme işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda sanatsal üretime de yardımcı olmaktadır. Cep telefonlarına entegre edilen uygulamalar ve geliştirilen programlar sayesinde fotoğraf sanatı, sıradanlıktan uzaklaşarak zengin bir anlatım diline ve de cep telefonları doğrudan fotoğraf sanatına katkı sağlayan tuallere, boyalara, fırçalara dönüşmektedir. Benim bu sergide küratör olarak üstlenmek istediğim rol; Huawei ile çekilen bu fotoğrafların sanat değeri taşıyan örnekler olduğunu ortaya koymak ve cep telefonu aracılığıyla çekilen bu görüntülerin fotoğraf sanatının ve zamanın belgelenmesinin güzel örneklerinden olduğunu ispat etmektir. Dahası, bu görüntüleri yaratan Huawei sahiplerinin de Andy Warhol’un dediği gibi birer sanatçı ve çağımızın ‘ünlüleri’ olduklarını göstermektir.”

Attila Durak, sergi seçkisini oluştururken teknik yeterlilik, estetik bütünlük, renk canlılığı, kompozisyon mükemmeliyeti ve sıra dışı konu seçimlerine özellikle önem verdiğini vurguluyor. XMAGE Sergisi’nin İstanbul’daki ziyareti, bir yandan insanlık tarihinin hikayelerini bugünün teknolojisiyle birleştirirken, diğer yandan sıradan anların sanatsal bir anlatıya dönüştüğü bu deneyimi herkesin erişimine sunuyor.