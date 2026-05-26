Kanye West için geri sayım başladı! İstanbul konserinin detayları belli oldu

Kanye West'in İstanbul'da vereceği konserin program detayları netleşti.

Grammy ödüllü rapçi ve prodüktörün 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacağı etkinliğe yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

Festival konsepti dikkat çekiyor

Etkinlik kapsamında before party ve after party organizasyonlarının da düzenleneceği bildirildi. Programda DJ performansları, lazer ve ışık gösterileri ile çeşitli sahne şovlarının yer alacağı ifade edildi.

Sabaha kadar sürmesi planlanan etkinlikte Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimlerin de sahne alacağı açıklandı.

Organizatörler, etkinliğin klasik bir konserden çok festival atmosferinde planlandığını belirtirken, gün boyunca çeşitli sürpriz konukların ve özel performansların yer alacağını ifade etti.

Öte yandan organizasyonda Travis Scott'ın da konuk sanatçı olarak sahneye çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Etkinliğin her yaş grubundan katılımcıya açık olacağı, 16 yaşından küçüklerin ise ebeveynleri eşliğinde alana giriş yapabileceği bildirildi.