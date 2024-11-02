Kapadokya Güvercinlik Vadisi LED projektörlerle aydınlatılacak

Cumhuriyet’in 101. yılına özel bir projeyle aydınlatılan Kapadokya’nın Güvercinlik Vadisi, artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Nevşehir’in Uçhisar bölgesinden başlayarak Göreme’ye kadar uzanan vadideki aydınlatma çalışmaları tamamlanarak Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılıyor. Vadinin dört kilometrelik parkuru ve içerisinde yer alan tarihi güvercinlikler, gece ışıklarıyla farklı bir görsel deneyim sunacak.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen “Güvercinlik Vadisi Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi” kapsamında, bölgedeki 100’ün üzerinde peri bacası ve güvercinlik, toplamda 340 adet özel açılı LED projektörle aydınlatıldı. Renklerin bölgenin doğal ve mistik dokusunu vurgulaması için seçildiği projede, aydınlatma sisteminin enerjisi tamamen güneş enerjisinden sağlanacak. Çevreye zarar vermemek için de sertifikalı fotobiyolojik ürünler tercih edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde Kapadokya’nın ihtişamını zamansızlaştırdıklarını vurguladı. “Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığıyla, bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmadan parlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz ise aydınlatma çalışmalarının Cumhuriyet’in yıl dönümüne denk gelmesinin anlamına dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin 101. yılında bölgemizdeki aydınlığı artırıyoruz. Kapadokya’nın ihtişamını ve zenginliklerini zamanın ötesine taşımayı ve bölgemize değer katmayı amaçlıyoruz” dedi.

Güvercinlik Vadisi, doğa ve tarih tutkunları için gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği alanlardan biri olarak öne çıkarken, artık gece ziyaretleriyle de turistlerin ilgisini çekecek. Projenin bölgedeki gece konaklama sayısını artırması beklenirken, Kapadokya’nın zengin doğal ve kültürel mirası, Cumhuriyet’in 101. yılı vesilesiyle farklı bir boyuta taşınıyor.