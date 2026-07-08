Kapadokya’nın güzelliği gece saatlerine de taşındı

Ersoy, sosyal medya hesabından Kapadokya’da­ki gece müzeciliğine yönelik yeni uygulamaya ilişkin pay­laşımda bulundu. “Kapadok­ya’nın eşsiz doğal ve kültü­rel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluş­turuyoruz. Göreme Açık Ha­va Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müze­si ve Erdemli Vadisi’nde ha­yata geçirdiğimiz yeni aydın­latma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşum­larını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görü­nür hale getirdik” ifadelerini kullanan Ersoy, toplam 692 aydınlatma armatürü ile zi­yaretçi deneyimini zengin­leştirirken, yansıtma göste­risi uygulamasıyla Kapadok­ya’nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluştur­duklarını belirtti. Bakan Er­soy, enerji verimliliği, çevre­sel sürdürülebilirlik, ışık kir­liliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve kül­türel mirasın özgün kimliği­nin muhafazasını esas alan bu çalışmalarla, gece müze­ciliği vizyonunu daha da güç­lendirerek Kapadokya’yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfedi­lebilir hale getirdiklerini kay­detti. Ersoy, çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dört önemli noktada yeni aydınlatma dönemi

Bakanlıktan yapılan açık­lamaya göre, Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülen ça­lışmalar kapsamında Gö­reme Açık Hava Müzesi’n­de 214, Paşabağları Ören Ye­ri’nde 238, Zelve Açık Hava Müzesi’nde 135 ve Erdem­li Vadisi’nde 105 olmak üze­re toplam 692 aydınlatma ar­matürü kullanıldı. Çalışma­lar, ilk etapta Göreme Açık Hava Müzesi’ndeki aydın­latma sistemlerinin devreye alınmasıyla başladı ve diğer alanlara yayıldı. Bakanlığın son yıllarda hayata geçirdi­ği gece müzeciliği vizyonu­nun önemli halkalarından biri olan projelerde, kaya do­kularının doğal karakteri ko­runarak enerji verimliliği esas alındı ve ışık kirliliği en aza indirildi. Doğal yaşam ile kültürel mirasın özgün kim­liğinin korunduğu projeyle, ziyaretçilere Kapadokya’yı gün batımından sonra da gü­venli ve konforlu şekilde de­neyimleme imkânı sunuldu. Projeler kapsamında kuru­lan ışık ve görüntü yansıtma sistemiyle Kapadokya’nın ta­rihi ve doğal mirası yeni bir anlatımla ziyaretçilerle bu­luşturuldu. Böylece bölgenin taşınmaz kültür varlıkları ve doğal dokusu dijital uygula­malarla desteklenerek gece saatlerinde de farklı bir dene­yim sunuldu.