16 Temmuz 2020

Dünya Gazetesi’nde Dünyanın Muhasebesi köşesinde karikatürleri yayınlanan Karikatürist ve Adli tıp uzmanı bir akademisyen olan Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün "Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi" kitabı yayımlandı.

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Akademisyen Yayınevi tarafından yayınlanan kitap 16x22 cm tamamı renkli 116 sayfadan oluşuyor.

Dokgöz yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi bir çocuk anayasası niteliğinde olup Türkiye 1990 yılında sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerdendir. Sözleşmeye göre 18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve sırf çocuk olmasından ileri gelen bir takım haklara sahiptir. Çocukluk dönemi, insanların doğumdan yetişkinliğe kadar geçirdiği psikososyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel değişimleri içerir. Çocuklar tıbbi, hukuksal ve psikolojik açıdan gelişimlerini tamamlamamıştır. Gelişim sürecinde tıp, biyoloji, pedagoji, psikoloji, sosyoloji ve araştırma alanlarındaki gelişmelerin toplumların çocuğa bakışını değiştirdiğini de ayrıca belirtmek gerekmektedir. 20. yüzyıla egemen olan modern çocukluk paradigması çocukların yetişkinlerden farklı olduğu, çocukların yetişkinliğe hazırlanması ve yetiştirilmesi gerektiği ve çocukların yetiştirilme sorumluluğunun yetişkinlere, ailesine ve devlete ait olduğuna ilişkin üç temel kavrama dayandırılmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte çocuklar sadece korunması gereken varlık olmaktan çıkarak özel hakları olan özneler olmuşlardır. Anayasamızın 90. Maddesine göre de ülkemizin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerin iç hukuk halini alması ve iç hukukta çocuk aleyhine bir durum gelişmesi durumunda imzaladığımız sözleşmenin geçerli olması da çocuk hakları açısından umut vericidir. "Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi” kitabı hem çocukların hem de çocukların gelişiminden sorumlu yetişkinlerin çocuk hakları sözleşmesi maddelerini daha net anlaması ve içselleştirebilmesi için karikatürlerle anlatılmıştır. Daha önceden çocuk haklarını içeren karikatürler Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir gibi illerde izleyicilerle buluşmuştu." ifadelerini kullandı.

Dokgöz açıklamanın devamında şu bilgileri verdi:

"Çocuk Hakları konusunda bir başvuru ve referans kitabı niteliğindeki bu çalışma Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Akademisyen Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Çocukların fiziksel, cinsel, duygusal istismarını önlemek ve haklarını korumak için aileler, ebeveynler, çocuklar, gençler, okullar, öğretmenler, eğitimciler, çocuk ve ergen ruh sağlığı çalışanları, yasalar, resmi ve özel kurumlar, sivil toplum örgütleri, polis, jandarma, bilimsel araştırmalar, saha araştırmaları, toplum, medya gibi multidisipliner çalışmalarla hareket edilmesi ve bu doğrultuda çocuğun yüksek yararını gözeten politikalar oluşturulması yolunda bu kitabın çocuk haklarına katkı sağlamasını diliyoruz."

Daha önceden Güneşin Girmediği Yere, Çizgisel, Metafor adında 3 karikatür kitabı ve 2019 yılında yayınlanan Türkiye’nin adli tıp ve adli bilimler alanında textbook niteliğindeki referans kitabı “Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabı ile uluslararası indekslerce taranan “Adli Tıp Bülteni” dergisinin editörlüğünü yürüten Prof.Dr. Halis Dokgöz’ün bu karikatürler ile akademik çalışmalarını birleştirdiği farklı anlayışta bir kitap olarak öne çıkıyor. Kitap Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Akademisyen Yayınevi ile kitap satan internet portallarından temin edilebilir.

Prof.Dr. Halis Dokgöz kimdir?

Çorum’da doğdu. 1989 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi (Prof.Dr.) olarak çalışmaktadır.

Karikatüre 1985’de başladı. İlk karikatürü aynı yıl “Kılçık” dergisinde yayınlandı. Daha sonra karikatürleri Gırgır, Limon, Çarşaf, Gümgüm, Akrep, Hallo, ArteFacto, Cumhuriyet, Bulvar, Bizim Gazete, Hürriyet, Milliyet, BirGün, Radikal ve Sabah gibi pek çok gazete ve dergide yayınlandı. Düzenli olarak Kılçık, Tıp Dünyası, Sendrom, Hiç, Fesat, Homur ve Hekim Forumu dergilerine çizdi. 2016-2018 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Çukurova’da Metafor köşesinde günlük olarak karikatürleri yayınlandı. Karikatürleri Türkiye dışında Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Romanya, Güney Kore, Polonya, İran, Kıbrıs, Portekiz, Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Güney Kore, Sırbistan ve Çin gibi ülkelerde yayınlandı. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan çeşitli ödüller aldı. Pek çok ortak ve karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 1991’de Ankara’da 2.Tıp Fuarı’nda açtı. Çocuk hakları üzerine çizdiği karikatürlerini ve Metafor karikatürlerini pek çok şehirde sergiledi.

1989’da “Güneşin Girmediği Yere” adlı ilk karikatür kitabını yayınladı. 2010 yılında Türk Tabipleri Birliği yayınlarınca “Çizgisel” adında ikinci kitabı yayınlandı. 2019 yılında Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan karikatürleri ve son dönem çalışmalarını içeren “Metafor” karikatür kitabı Beşbalık yayınlarınca yayınlandı. “Çocuk Hakları” ve “Karikatür ve Kadın” konulu uluslararası katılımlı karikatür kitapları yayınladı. Karikatürleri yanında tıbbi illüstrasyonlar da yapmaktadır. Halen Dünya Gazetesi ve Eleştirel Kültür Dergisine karikatür çizmektedir.