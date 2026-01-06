Karnaval’dan yeni dönem: Ses pazarlaması ve yapay zekâ odaklı büyüme

Karnaval, 2026 yılı itibarıyla ses teknolojileri ve ses pazarlaması alanında yeni bir yatırım sürecine gireceğini açıkladı. Bu kapsamda Karnaval APP tamamen yenilenerek kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Yenilenen uygulamayla birlikte kullanıcıların daha hızlı, verimli ve interaktif bir deneyim yaşaması hedeflenirken, yeni podcast kanalları, yapay zekâ destekli sesli reklam çözümleri ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri öne çıkacak. Karnaval, akıllı cihazlarla etkileşim, sesli ticaret ve yeni nesil sesli içerik teknolojileri alanlarında da projeler geliştirmeyi planlıyor.

2025 dijital ses için dönüşüm yılı oldu

Karnaval, 2025 yılını dijital ses ekosisteminde güçlü bir dönüşüm yılı olarak tamamladı. Podcast ve radyo dinleme sürelerinde kayda değer artışlar elde edilirken, oyun ve e-ticaret alanlarına yapılan yatırımlar platformun dijital ses pazarındaki konumunu güçlendirdi. Özellikle genç dinleyicilere yönelik geliştirilen özel sesli içerikler, kullanıcı etkileşimini artırdı.

“Yeni nesil sesli içerik teknolojilerine yatırım yapacağız”

2026 yılının Karnaval için heyecan verici olacağını belirten Karnaval Üst Yöneticisi (CEO) Burak Can, kullanıcı etkileşimini artıracak yeni nesil sesli içerik teknolojilerine yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Can, ses teknolojilerinin markalar için yalnızca bir iletişim aracı değil, pazarlama stratejilerinin temel unsurlarından biri haline geleceğini ifade etti.

Sesli reklam çözümlerinin yapay zekâ ile daha entegre hale getirileceğini belirten Can, bu sayede markaların ölçülebilir ve kişiselleştirilmiş sonuçlar elde edebileceğini vurguladı.

İnsan ve duygu odağı korunacak

Yapay zekâ yatırımlarına rağmen işlerinin merkezinde insan ve duygu faktörünün yer aldığını belirten Can, müzik ve sesin hayatın her anında var olmaya devam ettiğini söyledi. Karnaval’ın, yapay zekâyı içeriklerin kişiselleştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için güçlü bir araç olarak konumlandırdığını ifade eden Can, insanın duygusuna dokunan projelere yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Podcast alanında yeni kanallar yolda

Karnaval, 2026 yılında yeni podcast serileri ve kanallarıyla içerik yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Podcast’lerin yüksek etkileşim ve sadakat oranlarıyla markalar için güçlü bir iletişim mecrası sunduğunu belirten Karnaval yönetimi, yeni yılda özgün ve çok çeşitli içerikleri dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor.,