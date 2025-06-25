Karne hediyesi sanal gerçeklikte: Piramitlerden Orta Çağ’a yolculuk

Müzeverse’te yer alan “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi” ve “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” başlıklı sanal gerçeklik gösterimleriyle çocuklar, tarihsel empati ve keşif duygusunu deneyimlerken, aileler de bu büyüleyici yolculuğa eşlik edebiliyor.

İlk gösterim olan “Antik Mısır’ın Keşfi”, ziyaretçileri 4.500 yıl öncesine, firavunların hüküm sürdüğü döneme götürüyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle yapılan yolculukta Büyük Piramit’in iç yapısı, hiyeroglifler ve dönemin yaşamı üç boyutlu olarak keşfediliyor.

Yeni gösterim olan “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” ise izleyicileri 14. yüzyıl Avrupa’sına götürüyor. Genç asilzade Simon’un gözünden kurgulanan hikâye, kale duvarlarının ardındaki yaşamı, Engizisyon’un baskılarını ve toplumun iç çatışmalarını bir ejderha metaforu üzerinden aktarıyor. Adalet, sadakat ve vicdan temaları etrafında şekillenen bu deneyim; çocuklara hem tarihsel bilgi hem de düşünsel derinlik kazandırmayı amaçlıyor.