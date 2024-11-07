Kaymakamlığın yasak kararı film festivalini iptal ettirdi!

Online film platformu Mubi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kadıköy Kaymakamlığı'nın MUBI Fest İstanbul 2024'ün açılış filmi 'QUEER'in gösterimini yasakladığını bildirdi.

Açıklamada, kararda filmin 'toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı' gerekçesiyle yasaklandığı ve yasak kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı belirtildiği kaydedildi.

Mubi, açıklamasında, yasak kararının sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inandıklarını belirterek "Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır" ifadesini kullandı.

Açıklamda şöyle dendi: "Bu nedenle, MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul’un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Festival biletlerinin iadeleri konusunda bilgilendirme daha sonra paylaşılacaktır."