Keanu Reeves kelime başına 747 bin 500 TL kazandı!

Emre ERGÜL

“Köpeğimi öldürdün…” John Wick efsanesi, 2014 yılında işte bu cümleyle başladı… Film tutunca 2017’de ikincisi, 2019’da da üçüncüsü çekildi. John Wick efsanesi 22 Mart’ta dördüncü filmle geri dönerken; beğenenler ve beğenmeyenler yine sosyal medyada çatıştı.

Filmle ilgili en ilginç anektod ise “sessizliği” ile nam salan John Wick karakterinin film boyunca sadece 380 kelime konuşması… Karaktere can veren Beyrut doğumlu 58 yaşındaki Kanadalı aktör Keanu Reeves’in serinin ilk üç filminden ne kadar para kazandığı bilinmiyor.

Bir iddiaya göre, Reeves ilk üç filme ortaktı. Dördüncü filmden 15 milyon dolar aldığı haber sitelerine yansıdığı düşünülürse; Reeves’in kelime başına 39 bin dolar (Yaklaşık 747 bin 500 Türk Lirası) kazandığı da dün Batı gazetelerine manşet oldu. Aslında filmde daha fazla diyalog varken, Kanadalı aktörün bazı konuşmaların olduğu sahneleri “Gereksiz” diye çıkarılması istediği de konuşuluyor.

Daha 4’üncü filmin boy göstermesinin üzerinden 10 gün bile geçmemişken, 5’inci filmin çekilmesi gündeme geldi. Reeves, “Oynarım ama tek şartım var” dedi, serinin tüm filmlerinde yönetmen koltuğuna oturan Chad Stahelski'nin buradan kalkmaması durumunda yeni filme razı olacağını söyledi.

Seride dakikada kaç kişi öldürüldü?

John Wick 1

101 dakikalık ilk filmde 1 dakika 18 saniyede bir, bir kişi hayatını kaybetti.

John Wick 2

122 dakikalık ilk filmde 57 saniyede bir, bir kişi öldürüldü.

John Wick 3

130 dakikalık ilk filmde 1 dakika 23 saniyede bir, bir kişi hayatını kaybetti.

John Wick 4

169 dakikalık ilk filmde 1 dakika 20 saniyede bir, bir kişi öldürüldü.