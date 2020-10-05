05 Ekim 2020

Japon modacı Kenzo Takada, Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Takada bir süredir COVID-19 nedeniyle tedavi görüyordu.

Takada'nın yaşamını kaybetmesi üzerine yapılan açıklamada, “Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine’deki Amerikan Hastanesi’nde vefat etti” ifadeleri kullanıldı.

Kenzo Takada kimdir?

Kenzo Takada, 27 Şubat 1939 tarihinde Japonya'nın Himeji, Hyogo kentinde dünyaya geldi. Takada, kız kardeşlerinin okuduğu dergileri okumaya başlarken, bu süreçte modaya karşı ilgisi gelişmeye başladı.

Modaya ilgi duyan Kenzo Takada, Tokyo'daki Bunka Moda Koleji'nde eğitim gördü. Eğitiminin ardından Fransa'nın başkenti Paris'e giden Kenzo Takada, bir süre burada serbest tasarımcı olarak çalıştı.

İlk butiğini 1970 yılında Paris'te açan Kenzo Takada, ilk defilesini de yine burada yaptı. Bu süreçte ağırlıklı olarak kadınlar için tasarımlar hazırlayan Kenzo Takada, 1983 yılında ise erkekler için bir koleksiyon tasarladı. 5 yıl sonra ise ilk parfümünü piyasaya sürdü.

1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası zamanla dünyanın en büyük moda markalarından biri haline geldi.

1993'te Kenzo'yu lüks moda şirketi LVMH Group'a satan Kenzo Takada, 1999'da ise emekli oldu. Modanın üretken isimlerinden biri olan Kenzo Takada, kıyafetten ayakkabıya, parfümden çantaya kadar 8 bin farklı tasarıma imzasını attı.

Kenzo Takada 2016 yılında Fransız hükümetinden Legion d’Honneur ödülünü aldı.