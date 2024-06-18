'Keşanlı Ali Destanı' Kocaeli ve Balıkesir'de sahnelenecek

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eseri olan, Türkiye'de pek çok yerde sahne alan, 5 sezondur 'kapalı gişe' oynayan, Haldun Taner'in yazdığı ve müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği oyunu, Bora Özkula yönetiyor.

Sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip 'kahraman' olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı oyun, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 21 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Belediye Gösteri Merkezi Harikalar Sahili Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Keşanlı Ali Destanı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Dudayev Sahil Amfi Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.

Oyun, 24 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de ise Avlu Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Balıkesirli sanatseverlerle buluşturulacak.