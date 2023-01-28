Kesişim noktaları “Araftaki An-lar”

Çalışmalarında rayları, tramvayları, trenleri ve limanları konu alan Arıkan, eserlerinde insanoğlunun birbiriyle kesiştiği noktaları işlediğini ve hayat boyu devam eden kesişmeleri bir araya getirdiğini söyledi. “Araftaki An-lar” konulu sergisinde 12 eserinin yer alacağını belirten Arıkan, “Eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmayı heyecanla bekliyorum. Tüm sanatseverleri sergi açılışına davet ediyorum” dedi. 27 Ocak Cuma günü 17.30’da SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde açılacak sergi, 10 Şubat 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.