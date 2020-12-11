Bir süredir Letonya'da yaşayan Güney Koreli ünlü film yönetmeni Kim Ki-duk hayatını kaybetti. Letonya basını 59 yaşındaki Kim Ki-duk'un koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini yazdı.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ArtDocFest/Riga kapsamında önceden planlanan bir toplantıya katılmaması sonrasında endişeye kapılan arkadaşları, ülkedeki hastanelerde ünlü yönetmeni aramıştı.

Son olarak Kim Ki-duk'un çevirmenliğini yapan Darya Krutova da Kim Ki-duk'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kim Ki-duk kimdir?

Kim Ki-duk, 20 Aralık 1960 tarihinde Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya geldi. 9 yaşında ailesiyle birlikte başkent Seul'a taşınan Kim Ki-duk, burada tarım eğitimi veren bir okula başladı ancak maddi nedenlerden dolayı okulunu tamamlayamadı ve fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı.

20 yaşına geldiğinde Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine katılan Kim Ki-duk, askeri hayata çabuk uyum sağladı ve 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Ardından, 1990'da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirerek sanat eğitimi almak üzere Fransa'ya gitti ve kendi resimlerini sataraj geçimini sağlamaya çalıştı.

1993 yılında yeniden ülkesine dönen Kim Ki-duk bu kez yönetmen ve senarist olarak çalışmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosuyla ödül kazandı.

Kim, 1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. Hiçbir sinema eğitimi almayan Kim bu filmi ile Koreli film eleştrimenlerinden ağır eleştiriler aldı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödüllerini aldı. 2011 yılında Arirang film ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde en iyi film ödülünü aldı.

Son olarak 2014'te Bire Bir (Il-dae-il) adlı filme imzasını atan Kim Ki-duk, 59 yaşında Letonya'nın başkenti Riga'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.