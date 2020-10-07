Kim Taehyung kimdir?

07 Ekim 2020

V sahne adıyla tanınan Kim Taehyung, 30 Aralık 1995'te Güney Kore'nin Daegu kentinde dünyaya geldi.

7. sınıfa giderken saksofon çalmaya başlayan Kim Taehyung, ilerleyen yıllarda da müziğe devam etti ve 2014'te Kora Sanat Lisesi Korean Arts High School'dan mezun oldu. Daha sonra Global Cyber Üniversitesi'nde eğitimine başladı.

Kim Taehyung adını üyesi olduğu BTS grubuyla duyurdu. Grubun "2Cool 3Skool" albümünün çıkış larkısı "No More Dream" büyük ses getirdi ve BTS popülerlik kazandı.

Aynı zamanda şarkı yazarı ve oyuncu olan Kim Taehyung, ilk bestesini grubun The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 albümündeki 3.şarkı "Hold Me Tight" 'ın sözlerini ve Slow Rabbit ile müzik prodüksüyonluğunu yaptı. Aynı zamanda albümdeki "Boyz with fun" şarkısının sözlerine de katkıda bulundu. Bir sonraki albüm olan "The Most Beauutiful Moment in Life, Part 2"nin 2. şarkısı olan "Run"ın sözlerini yazdı. Aynı şekilde daha sonraki albümleri olan Wings için de kendi solo şarkısı "Stigma" 'nın sözlerini yazmıştır. "Stigma" Gaon Music Chart listesinde 26.sırada ve Billboard World Digital Singles listesinde 10.sıradaydı. Kim Taehyung ayrıca grup arkadaşı J-Hope ile Jung Joon-Il adlı Güney Koreli şarkıcının "Hug me" adlı şarkısına ve Adele'in "Someone Like You" adlı şarkısına cover yaptı.

Kim Taehyung ayrıca 2016 KBS2's historical drama Hwarang: The Poet Warrior Youth. adlı K-drama'da oyuncu olarak çıkışını yaptı. Grup arkadaşı Jin ile dizinin soundtrack'i "Even If I Die, It's You". için işbirliği yaptı. Kim Taehyung, 8 Haziran 2017'de BTS'in 4.yılını kutlamak için bestelediği ve grup arkadaşı RM ile söylediği şarkı "4 o'clock" 'u yayınladı.