Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin yarışma başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Kısa'dan Hisse Sanat Derneği tarafından düzenlenen festival, bu yıl 21-28 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırma, sinemaya gönül verenlerin mesleki, sanatsal ve kreatif gelişimlerine destek olma amacını taşıyan festival, aynı zamanda Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmayı hedefliyor.

Son başvuru 15 Eylül

Bu yıl usta sinemacı Lütfi Ömer Akad'ın anılacağı festivalin yarışma bölümüne başvurular ise başladı.

Katılımcılar, başvurularını 15 Eylül'e kadar uluslararası festival platformu "filmfreeway.com" veya "www.kisadanhisse.org" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kısa film yarışması ve gösterim programının yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve panel sinemaseverlerle buluşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da işitme ve görme engelli bireylerin unutulmadığı festivalde özel olarak hazırlanan bazı gösterimler ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle sunulacak. Aynı zamanda bu yıl da festivalin özel etkinliği "Tek Plan Masa Buluşmaları" ve sinema temalı kolektif yazılan bir kitap festival takipçileriyle paylaşılacak.

Toplam ödül 700 bin lira

Festivalin 28 Kasım'daki ödül töreninde toplam 700 bin lira değerinde nakdi, ayni ve yapım destek ödülleri dağıtılacak.

Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti ödenecek. Ödül töreninde "En İyi Kurmaca Film", "En İyi Belgesel" ve "En İyi Animasyon Film" kategorilerinde kazananlara 60'ar bin lira verilecek.

"En İyi Deneysel Film" kategorisinde finalist 40 bin lira ödülün sahibi olacak. Ayrıca bu yıl festivale yapay zeka kategorisi dahil edildi. Bu kategorideki "En İyi Film" için de 40 bin lira verilecek.

Bu yıl yönetmen ve yazar Lütfi Ömer Akad anısına verilen "Kısa'dan Hisse Sanat Özel Ödülü" ise 40 bin lira olarak sahibine takdim edilecek. Lise kategorisinde "En İyi Film" ödülü alan genç sinemacı ise 30 bin lira ödül ile İstanbul Sinema Evi (İSE) tarafından sinema eğitimi almaya hak kazanacak.

6 yapıma destek ödülü verilecek

Yapım Desteği Ödülleri kapsamında da 6 proje destek almaya hak kazanacak. En iyi altı senaryo projesinden birine İSE tarafından 100 bin lira, bir diğerine Zürafa Film tarafından 75 bin lira nakdi destek sağlanacak.

Projelerden birine Flod tarafından renk düzenleme, birine FSM Film tarafından kamera ve ekipman, birine Aytekin Sound tarafından ses teknisyeni ve ses ekipmanı, bir diğerine ise Post Mekan tarafından kurgu desteği verilecek.

Festivale dair detaylı bilgiye "www.kisadanhisse.org" adresinden ulaşılabilecek.