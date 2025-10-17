Kiss’in kurucu üyesi Rock efsanesi Ace Frehley’den acı haber

Dünya müzik sahnesi, rock tarihinin en unutulmaz isimlerinden birini kaybetti.

Kiss grubunun kurucu üyesi ve efsanevi gitaristi Paul Daniel “Ace” Frehley, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Frehley’in ölüm nedeni, geçtiğimiz ay stüdyoda geçirdiği düşme sonucu aldığı yaralar olarak açıklandı.

Stüdyoda yaşadığı düşüş sonrası sağlık durumu kötüleşti

Eylül ayı sonunda stüdyoda dengesini kaybedip düşen Frehley, bu olayın ardından planlanan konserini iptal etmişti.

O dönem sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti ancak kısa süre önce yaptığı açıklamada 2025 yılının sonuna kadar tüm konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Frehley’nin ailesi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tamamen yıkılmış ve kalbimiz kırık. Ace’in anısı sonsuza dek yaşamaya devam edecek.”

Rock tarihine iz bırakan bir kariyer

1973 yılında Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ve Peter Criss tarafından New York’ta kurulan Kiss grubu, yüz makyajları, sahne şovları ve enerjik performanslarıyla müzik tarihine damga vurdu.

Grup, dünya çapında 90 milyonu aşan albüm satışıyla büyük bir başarı elde etti ve 24 altın plakla ödüllendirildi.

Frehley, 1982 yılında gruptan ayrılmış, 1996’da geri dönerek 2002 yılına kadar Kiss ile tekrar sahne almıştı.

Gitar tarzı ve sahne enerjisiyle birçok genç müzisyene ilham olan Frehley, rock tarihinin en etkili gitaristlerinden biri olarak kabul ediliyordu.