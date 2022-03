Kitapseverlerin Bursa buluşması sona erdi

Takip Et

DÜNYA (BURSA) - Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “2 yıllık bir aradan sonra Bursa Kitap Fuarı’nda bir arada olmanın heyecanını yaşadık. Bu yıl 293 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Bursa 19. Kitap Fuarı’nda, on gün boyunca düzenlenen panel, söyleşi, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Fuarı, Bursa ve çevre illerden, okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı 51 bin 77 olarak kaydedildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kitapseverlerin fuara ilgisi hafta sonları yoğunlaştı. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak düzenlediğimiz her kitap fuarında bölgenin kültürel gelişimine yadsınamaz katkılar sunuyoruz, Adana ve Bursa ile başladığımız buluşmalarımıza diğer illerimizde devam edeceğiz” dedi.