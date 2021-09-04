Kız Kulesi'nin restorasyonu başladı: Ne zaman açılacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Kulenin yeni yüzünün Nisan 2022'de ziyaretçilerle buluşması hedefleniyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılması ile özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yollarının ortaya çıkarılması, sur ve kulenin özgün duvarlarındaki çimento derzlerin temizlenerek Horasan harcı ile yeni derzlerin yapılması, avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulması, kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detaylar bulunuyor.

"Kız Kulesi önemli bir anıt eserdir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kız Kulesi Gözlerini Yeniden Açıyor" başlığında hazırlanan toplantıda, "İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nde yeni bir çalışmayı bugün başlatıyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin tarihi süreçteki işlevlerinden kaynaklanan mekansal ve malzeme değişiklikleri incelendiğini belirterek, bilimsel araştırmalar ışığında restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlandığını söyledi.

Kız Kulesi'nin önemli bir anıt eser olduğuna da değinen Mehmet Nuri Ersoy, "Kız Kulesi ile ilgili yapılacak her türlü çalışma, kurulan internet sitesi üzerinden tüm şeffaflığıyla kamuoyuna sunulacaktır. Bizler bu anlayış doğrultusunda Kız Kulesi'nin bir işlev yüklenmeden sadece bir Anıt Eser olarak kalmasını, 'Anıt Eser' olarak ziyaret edilmesini, İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kamusal alana dönüşecek"

Kız Kulesi'nde yapılan basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra proje danışmanları Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Han Tümertekin de katıldı.

Proje danışmanlarından Ahunbay, önemli bir anıtın yeniden ortaya çıkarılması ve korunması için yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu ifade etti.

Tümertekin ise projenin kendisi için iki önemli boyutu olduğuna değinerek, "Birincisi Cihangir'de doğup büyümüş bir çocuk olarak uzaktan ama hep gördüğüm bir yer Kız Kulesi. Dolayısıyla bir kişisel boyutu ve heyecanı var. İkincisi ise böyle bir anıta nasıl milim milim hissederek dokunmalıyız ki değerlerinden, mekansal zenginliğinden en ufak bir kayba uğramasın, aksine bütün değerleri üzerinden geçilip daha da görünür bir hale getirilsin. Sayın bakanın da dediği gibi burası artık gezilecek bir anıt. Dolayısıyla bir kamusal alana dönüşecek." diye konuştu.